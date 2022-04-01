

نظمت عمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفل تكريم الفرق الرياضية الفائزة في بطولة الأولمبياد الطلابي الجامعي الأول وذلك برعاية وحضور مدير عام الهيئة بالإنابة د.جاسم الأنصاري، بالقاعة المتعددة الأغراض بالمجمع الرياضي التكنولوجي ـ الشويخ.



حضر الحفل كل من نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم الأستاد وعميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر وعميد كلية التمريض د.علي الحجرف ومدير المعهد المهني م.فاضل بوشهري ومساعدي عميد شؤون الطلبة د.سلمان حاجي ود.بدر العتيبي بالإضافة إلى عدد من قياديي الهيئة.



بدأ الحفل بكلمة لعميد شؤون الطلبة د.العريعر أكد فيها أن الهيئة تزخر بالطاقات الشبابية المميزة في شتى المجالات وخاصة بالمجال الرياضي حيث حققت فرقها المراكز الأولى في معظم الألعاب الرياضية في البطولة، موضحا أن وراء هذا الإنجاز مجهود كبير مقدم من أسرة عمادة شؤون الطلبة الذين عملوا على رفع اسم الهيئة بالمحافل الرياضية، متقدما بالشكر لمساعد العميد للشؤون الطلابية د.بدر العتيبي على جهوده المبذولة في إنجاح البطولة وفوز منتخبات التطبيقي والأستاذ علي المهدي رئيس قسم النشاط الرياضي.



بعدها كرم مدير عام الهيئة الفرق الفائزة بتقديم الهدايا والشهادات التقديرية وأخذ صورة تذكارية معهم.