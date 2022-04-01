أعلن عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.تركي المطيري، عن بدء التسجيل في دورات العمادة للفصل الصيفي 2021/2022 ابتداء من الأحد المقبل الموافق 3/4/2022 ولغاية الاثنين الموافق 25/4/2022 وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة.



وأفاد د.المطيري بأن الدورات المطروحة تتضمن دورة اللغة التركية (ثلاث مستويات)، لغة الإشارة (ثلاث مستويات)، اللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني، مدرب معتمد، دورة الخط العربي، دورات تجويد القرآن الكريم، الذكاء التكنولوجي، المشاريع الصغيرة والإسعافات الأولية وغيرها العديد من الدورات التي تخدم المجتمع.