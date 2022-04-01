أعلنت جامعة الكويت ان لجنة استلام اعمال المقاولات والاعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي لمبنى المركز الثقافي ومركز الزوار ضمن مشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في مقر البرنامج الانشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة امين عام الجامعة بالانابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش ان لجنة الاستلام صادقت على الاستلام الجزئي لكل من المرفقين المذكورين في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد ان اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة، مضيفا ان اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع مشاريع الاعمال المذكورة.



الجدير بالذكر أن مساحة المركز الثقافي تبلغ 23756 مترا مربعا ويضم قاعات عرض وقاعات محاضرات ومنطقة استقبال ومصعد بانورامي ومكاتب إدارية وشاشة عرض كبرى مساحتها 110 متر مربع، وتبلغ مساحة مركز الزوار 770 مترا مربعا ويضم منطقة استقبال وقاعة عرض بسعة 90 شخصا وشاشة عرض مساحتها 40 مترا مربعا وغرفا للاجتماعات و14 مكتبا إداريا. ويتألف مشروع المباني الادارية من مبنى الادارة المركزية والمكتبة المركزية والمركز الثقافي ومركز الزوار وقاعة الاحتفالات (الدانة) ومركز المؤتمرات.



وقد شارك في عضوية لجنة استلام اعمال المقاولات والاعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من الامين العام المساعد لشؤون ادارة المرافق ومدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت د.قتيبة رزوقي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.ياسين الياسين، ومدير ادارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الصالح، وممثل وزارة الاشغال العامة م.ضحى الخرافي، وم.نجوان الياسين من مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت، الى جانب مقرر اللجنة مدير ادارة الانشاءات والصيانة بالجامعة م.حميدة الخالدي.