أعلنت إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة افتتاح مختبر صرف وتخزين الدم ومشتقاته في مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري ضمن خطة التوسعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتسهيل عملية صرف الدم ومشتقاته لمنطقتي الصباح الصحية والجهراء.



وقالت مديرة الإدارة د.ريم الرضوان إن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها إذ يتم استحداث مختبر لمخزون الدم ومشتقاته مساند لبنك الدم المركزي.



وأضافت الرضوان أنه تم تجهيز المختبر بأحدث المعدات الطبية اللازمة وفق المعايير العالمية الخاصة بحفظ الدم ومشتقاته، موضحة أن الهدف من افتتاح المختبر هو تسهيل عملية صرف الدم ومشتقاته لمستشفيات منطقة الصباح الصحية ومنطقة الجهراء.



وذكرت أنه تم صرف ما يعادل 60 ألف وحدة من الدم ومشتقاته عام 2021 لهذه المستشفيات وهذا يشكل 50% من الاستهلاك السنوي للدم ومشتقاته.



وأعربت عن الأمل أن تكون هذه الخطوة ايجابية ويساهم هذا التحسين والتطوير بتوفير الدم المأمون ومشتقاته في الوقت المناسب ويلبي احتياجات ومتطلبات جميع المستشفيات في منطقتي الصباح الصحية والجهراء لاسيما أثناء حالات الحوادث والطوارئ.