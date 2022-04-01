قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية بالرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق.



جاء ذلك بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وكيل مشتريات في إيران وشركات تابعة له بسبب دورهم في دعم برنامج طهران للصواريخ الباليستية.



وقال خطيب زادة امس ان «هذا التحرك مؤشر آخر على سوء نوايا حكومة الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، فيما تواصل سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران».



ويؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي تسعى إيران والقوى العالمية إلى إحيائه من خلال مفاوضات في فيينا.



واقتربت المحادثات من التوصل لاتفاق في أوائل مارس الجاري حتى قدمت روسيا مطالب في اللحظات الأخيرة من الولايات المتحدة.



وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات الجديدة لن تعرقل المحادثات النووية لكنها ستبقى سارية بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أو لا.