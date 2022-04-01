قالت المعارضة الباكستانية إنها جمعت الاصوات التي تحتاجها للاطاحة برئيس الوزراء عمران خان، وذلك قبل إجراء مناقشة في البرلمان بشأن تصويت بحجب الثقة.



وبدأ مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا امس مناقشة الطلب بإجراء تصويت بحجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة، ومن المقرر إجراء التصويت الأحد المقبل.



وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المعارضة، بقيادة الرئيس السابق آصف علي زارداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، جمعت 196 صوتا بحلول مساء أمس الاول، وهو أعلى من 172 صوتا المطلوبين للاطاحة بخان.



ومن المتوقع أن يقوم بعض من أعضاء حزب خان بالتصويت ضده في ظل تزايد الغضب العام بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.