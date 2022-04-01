اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه من المقلق ألا تفهم الولايات المتحدة طريقة عمل النظام في روسيا، وذلك ردا على الغربيين الذين أكدوا أن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانوا يكذبون عليه خوفا من إعلامه بحقيقة ما يجري في الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف للصحافيين امس «إنهم لا يفهمون الرئيس بوتين، لا يفهمون عملية اتخاذ القرارات، لا يفهمون عملنا».



وأضاف ان هذا الامر «ليس فقط مؤسفا، بل يثير القلق، لأنه عندما يكون هناك درجة مماثلة من سوء الفهم، يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة ستؤدي لاحقا إلى عواقب خطيرة».



وكانت الاستخبارات الأميركية والبريطانية قد افادت أن الرئيس بوتين يتلقى معلومات مضللة حول مسار الحرب في أوكرانيا لأن مستشاريه يخشون إطلاعه على الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تكبدتها روسيا بسبب غزوها جارتها.