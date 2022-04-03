شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، الذي عقد في البحرين تحت عنوان «المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022» يومي 28 و29 مارس 2022، والذي يعد أكبر حدث للبورصات والأسواق المالية في الشرق الأوسط، ومنصة متميزة لجمع قيادات صناعة الأوراق المالية العربية، وتبادل الأفكار والرؤى حول أمثل السبل لتوفير الفرص والبيئة المناسبة لنمو الأسواق المالية العربية، فضلا عن تعزيز التكامل والسيولة فيما بينها. كما يسعى المؤتمر لتعزيز جهود التكامل والتنسيق لتحقيق مصالح البورصات وأسواق المال العربية على كافة المستويات، وخاصة تعزيز السيولة على طرح وإدراج أسهمها في الأسواق المالية لاستكمال خطط نموها.



وعقدت لجنة رؤساء البورصات الخليجية اجتماعات ولقاءات مكثفة خلال المؤتمر، بهدف تسهيل إجراءات الشركات المزدوجة الادراج، إضافة إلى كيفية طرح منصات مشتركة تخدم جميع المصدرين، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل المشترك بينها.



وتعليقاً على مشاركة بورصة الكويت، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: تحرص بورصة الكويت على المشاركة بشكل فعال في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، خصوصا أن الكويت تعد من مؤسسي هذا الاتحاد، وذلك ضمن جهودها الهادفة للارتقاء بمكانة البورصة وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز طرق وأساليب التعاون بين أسواق المال العربية.



وأضاف: بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، سعينا لاستثمار هذه المنصة لمناقشة سبل تسهيل إجراءات المستثمرين وتوسيع مفهوم الجولات الترويجية حتى تكون مشتركة للبورصات الخليجية، كما ناقشنا سبل تحفيز الشركات على الإدراج في مختلف أسواق المنطقة، ودراسة طرح منتجات ومنصات خليجية مشتركة تخدم المصدرين والمستثمرين على حد سواء.



كما صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قائلا: نفخر في بورصة البحرين باستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في نسخته لهذا العام، حيث يمثل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لعرض المواضيع المهمة حول أسواق رأس المال في المنطقة، نحن ندرك الدور المهم الذي تلعبه بورصة البحرين في توفير بيئة مستقرة وشفافة، وأهمية سعينا لتحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة في تعزيز بيئة استثمارية شفافة لأسواق رأس المال العربية. فقد وفر هذا الحدث منتدى نقاش رئيسي لتبادل الأفكار والخبرات بين قادة الفكر، حيث نتطلع إلى رؤية النتائج المرجوة بطريقة متكاملة.