بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 11.07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، بعد أن سجلت أسعار الخام ارتفاعا كبيرا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضح بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن مجموع كمية صادرات النفط الخام لشهر مارس في العراق بلغ 100.56 مليون برميل، بواقع 3.244 ملايين برميل يوميا. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا بأسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل. ويزيد العراق إنتاجه من الخــــام على أساس شهري بموجـــــب اتفاق مــــع باقـــي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) ومنتجين آخرين مثل روسيا.