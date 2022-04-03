أعلنت شركة بيت الأوراق عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 2021، حيث حققت أرباحا بقيمة 3.9 ملايين دينار، بواقع 8.7 فلوس للسهم لعام 2021.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الغانم، إن الشركة تمكنت من تجاوز آثار أزمة كورونا على كل أصعدة أنشطة الشركة، حيث ارتفعت الإيرادات من الأنشطة الاستشارية والاستثمارية بمقدار 4.3 ملايين دينار لتصل إلى 6.5 ملايين دينار لعام 2021، كما ارتفعت الحصة في نتائج الشركات الزميلة بمقدار 650 ألف دينار لتصل إلى ربح قدره 566 ألف دينار لعام 2021 مقارنة بخسارة قدرها 84 ألف دينار لعام 2020.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد بودي، أن الشركة استمرت بنجاح في نشاط إدارة الأصول المدرجة بالأسواق المحلية والخليجية لصالح عملائها وتحقيق أتعاب إدارة عادية وتحفيزية قدرها 5.7 ملايين دينار.

وأضاف: «استمرت المجموعة في التوسع في نشاط تسويق وإدارة الاستثمارات العقارية لصالح عملائها، حيث أتمت الشركة خلال عام 2021 تسويق رابع وخامس مشاريعها العقارية ليصل إجمالي حجم الصفقات التي أتمت تسويقها الشركة ما يقارب 100 مليون دولار.