استقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة أحمد الإبراهيم، وذلك في مبنى الخطوط الجوية الكويتية الرئيسي. وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية والسعي نحو تطويرها في كل المجالات التي تخص قطاع الطيران، كما تطرق الطرفان إلى عمق العلاقات بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها.



وعلى هامش الزيارة، ثمن رزوقي الجهود الديبلوماسية للكويت وسلطنة عمان في العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في شتى المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها والتي تسهم في تمتين وتقوية العلاقات واستمرارها على المدى الطويل، وبما يقود إلى تطويرها على نحو أفضل ليخدم جميع الأطراف ويحقق الطموحات المنشودة.



وأضاف رزوقي: أعلنت «الكويتية» مؤخرا عن إطلاق عددا من الوجهات الجديدة من بينها مدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث سيتم تشغيل أولى رحلات الطائر الأزرق إلى صلالة اعتبارا من تاريخ 7 يونيو المقبل بواقع رحلتين في الأسبوع أيام السبت والثلاثاء.



وذكر رزوقي أن اختيار الخطوط الجوية الكويتية لوجهة صلالة جاء بعد دراسات متأنية وحصيفة للسوق بشكل عام ومدى الإقبال على هذه الوجهة المهمة التي يكثر الإقبال عليها خاصة في موسم الصيف ولما لها من مميزات عدة كاعتدال أجوائها واشتمالها على الأماكن السياحية والجبال والقلاع الأثرية القديمة، والزخم السياحي الممتع بالإضافة الى المساحات المليئة بالأشجار والطبيعة الخلابة.