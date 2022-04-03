أعلنت منصة بيمز التعليمية المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية بمنطقة الشرق الأوسط، عن إغلاق جولتها الاستثمارية Pre - Series A بقيمة 2.2 مليون دولار بقيادة بيت رساميل للاستثمار المحدود ومشاركة مستثمرين آخرين.



تأسست منصة Baims والتي تأتي كاختصار لـ Big Aims، في أواخر 2017 عن طريق طلاب الهندسة آنذاك، منهم يوسف الحسيني وبدر الرشيد في الجامعة، وسعى الثنائي وأصدقاؤهما ليكونوا من أوائل تحويل تجربة التدريس والتعلم رقميا عبر الإنترنت، بهدف جعل المحتوى التعليمي متاحا في أي مكان وفي أي وقت، مع استخدام الدورات بعدد غير محدود للطلاب خلال فترة دراستهم، مع خصم 70% على السعر المعتاد لساعة التدريس العادية للمدرسين الخصوصيين والمعاهد التعليمية.



وبهذا الشأن، قال يوسف الحسيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيمز: سوق التعليم العالي في مجال التعليم الإلكتروني في الشرق الأوسط ما زال في بدايته مقارنة في الأسواق العالمية ما يتيح للشركات التعليمية النمو والتحسين من خلال التطوير والابتكار في هذا القطاع. في بيمز نسعى لتوفير أفضل محتوى أكاديمي لطلبتنا وتحسين مهاراتهم من خلال توفير أيضا دورات بناء على المهارات المطلوبة لسوق العمل ما بعد التخرج.



بدوره، قال دخيل الدخيل، ممثلا عن رساميل: نبحث دائما عن الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال دعم المبادرين المحليين الذين يبتكرون طرقا جديدة لتقديم خدمات عبر المنصات الإلكترونية لمواكبة متطلبات العصر والتغيير المتسارع الذي ينتظره المستخدم، ووجدنا أن فرصة الاستثمار في شركة بيمز تتوافر فيها معطيات القصص الناجحة والتي تنشأ من وراء سد حاجة يلتمسها المبادر ويبني عليها مشروعا ناجحا مدفوعا بتسارع وتيرة الطلب والنمو نحو أسواق جديدة وواعدة.