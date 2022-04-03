الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يفتتح منتخب قطر الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب الإكوادور يوم 21 نوفمبر المقبل بستاد البيت في منطقة الخور، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وفقا لما أسفرت عنه قرعة مونديال قطر 2022، التي جرت مساء أول من أمس (الجمعة) بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكبار المسؤولين الرياضيين وضيوف الحفل، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخبات العربية في مجموعات نارية.



إلى ذلك، تعهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بتقديم بلاده نسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر المقبل.



وقال أمير دولة قطر في كلمة له خلال حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 «أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم أننا في قطر كما وعدنا سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي».



وأضاف: «ستكون هذه البطولة أول حدث كبير يجمع ويوحد العالم بعد الجائحة (فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19») التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين». وتابع : «كمشجع ورياضي أتطلع وإياكم لكي نستمتع جميعا بهذا الحدث الكبير وأجوائه الخاصة، مدركين أن تأثير مثل هذه الأحداث الرياضية لا يقف عند حد المتعة فقط، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم».



من جانبه، كد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في كلمة له خلال حفل سحب قرعة البطولة أن بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) ستقام تحت مسمى السلم والسلام. وأضاف إنفانتينو أن بطولة 2022 ستكون النسخة الأجمل والأحسن ومهرجانا كرويا يشهد حضور أكثر من ثلاثة ملايين شخص لقطر وأكثر من خمسة مليارات مشاهد في جميع أنحاء العالم.



وتلعب قطر بطلة كأس آسيا 2019، برفقة منتخبات الإكوادور، والسنغال بطل أفريقيا، وهولندا، وشارك في مراسم سحب القرعة، بطلة كأس العالم للسيدات مرتين كارلي لويد، ومحلل كرة القدم ولاعب إنجلترا السابق جيرمين جيناس، والمقدمة الرياضية البريطانية الجامايكية سامانثا جونسون. وقام بسحب الكرات خلال القرعة نجم الكرة القطرية السابق عادل مال الله، وعدد من النجوم العالميين في مقدمتهم كافو «البرازيل»، ولوثار ماتيوس «ألمانيا»، وعلي دائي «إيران»، وبورا ميلوتينوفيتش «صربيا/‏ المكسيك»، وجي-جي أوكوشا «نيجيريا»، ورابح ماجر «الجزائر»، وتيم كاهيل «أستراليا» وبدأت مراسم القرعة بالكشف عن المنتخبات المتأهلة والموجودة في الأوعية الأربعة حسب التصنيف العالمي لشهر مارس، وتم وضع العنابي في الوعاء الأول «A1» مع السبعة الكبار كونه البلد المنظم والمستضيف للمونديال.



وضمت المجموعة الثانية منتخبات انجلترا، وإيران، وأميركا، والمتأهل من الملحق الأوروبي ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا، وجاء في المجموعة الثالثة الأرجنتين، والسعودية، والمكسيك، وپولندا، ووقع في المجموعة الرابعة كل من فرنسا حامل اللقب، والدنمارك، وتونس، والمتأهل من الملحق العالمي بيرو أو الإمارات أو أستراليا، وجاءت المجموعة الخامسة أقوى المجموعات على الإطلاق بعد أن ضمت إسبانيا بطل 2010، وألمانيا بطل 2014، واليابان والمتأهل من الملحق العالمي كوستاريكا أو نيوزيلندا، والسادسة تضم منتخبات بلجيكا، وكندا، والمغرب، وكرواتيا وصيف 2018، والسابعة تضم منتخبات البرازيل، وصربيا، وسويسرا، والكاميرون، وأخيرا ضمت المجموعة الثامنة منتخبات البرتغال، وغانا، والأوروغواي، وكوريا الجنوبية.



الكشف عن التعويذة



هذا، وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم عن التعويذة الرسمية لكأس العالم 2022 والتي حملت اسم «لعيب» على هامش مراسم إجراء سحب قرعة المونديال. وكما انطلقت «هيا هيا.. نحن أفضل معا» الأغنية الرسمية الأولى ضمن الألبوم الغنائي لكأس العالم 2022، والتي استلهمت من الموسيقى الرسمية للبطولة، وشارك في أدائها كل من النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة، وذلك قبيل سحب القرعة.



وكان ظهور الفنانة المصرية شريهان في افتتاح حفل القرعة النهائية لكأس العالم مفاجأة رائعة لكافة الجماهير العربية في أول مونديال في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

مدرب إيران: لا تهمني السياسة

بدا المدرب الكرواتي لمنتخب إيران، دراغان سكوتشيتش، متفائلا حيال قدرة فريقه على تجاوز دور المجموعات من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مشددا على أن مواجهة الخصم السياسي الولايات المتحدة لا تتجاوز حدود كرة القدم بالنسبة له.



وفي القرعة التي سحبت الجمعة في الدوحة، وقع المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية بجانب إنجلترا والولايات المتحدة إضافة الى منتخب متأهل من الملحق الأوروبي (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا). لكن سكوتشيتش الذي يشرف على المنتخب منذ فبراير 2020، بدا متفائلا بعد القرعة التي أجريت الجمعة في الدوحة، قائلا بحسب ما نقلته وكالة «إيرنا» الحكومية «سنحاول التأهل. لطالما قلت إننا نملك فريقا جيدا جدا وقد ننجح في التأهل (الى ثمن النهائي) للمرة الأولى».



وأقر الكرواتي البالغ 53 عاما بأن «إنجلترا ستكون الخصم الأصعب»، مع الإشارة الى أن فريقه جيد بما فيه الكفاية «لمجاراة المنتخبين الآخرين» في المجموعة.



وعن مواجهة الولايات المتحدة، قال سكوتشيتش «لا تهمني القضايا السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة.. هناك أمور بين البلدين لكننا سنفكر فقط في كرة القدم».

إنريكي يشعر بالتفاؤل

يشعر المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، بالتفاؤل بقدرة منتخب بلاده على الفوز ببطولة كأس العالم التي تقام العام الحالي في قطر، رغم أن القرعة أوقعته في مجموعة صعبة تضم معه المنتخب الألماني. وقال لويس إنريكي للصحافيين: «سيكون الأمر رائعا. إنها مجموعة عظيمة وبها منافس عظيم، سنستمتع بها. أنت لا تلعب في كأس العالم كثيرا». وأكد: «التنافس أمامنا معقد للغاية، وسيكون من الصعب التغلب علينا. أي فريق يمكنه التغلب علينا ونحن يمكننا التغلب على أي فريق، إنه وقت الاستمتاع والتفاؤل. نحن إسبانيا، السابع في التصنيف العالمي وسنذهب لغزو العالم».

الخزري: مواجهة فرنسا تحدٍ مثير

كشف نجم المنتخب التونسي لكرة القدم ولاعب سانت إتيان الفرنسي، وهبي الخزري، عن سعادته بمواجهة فرنسا، منتخب البلد الذي ولد ونشأ به، في مونديال قطر2022.



وقال الخزري، الذي ولد بمدينة أجاكسيو ويحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «سعيد ومتحمس جدا وأتطلع لأن أكون هناك. أعرف الكثير من اللاعبين الذين لعبت معهم في منتخب فرنسا للشباب». وتابع الخزري: «سنواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم إن لم يكن أفضلهم، وهذا تحد يثيرني. سنعمل على إبراز ما نحن قادرون على فعله». وعن حظوظ منتخب تونس الذي يشارك للمرة السادسة في المونديال، بشأن فرص التأهل عن المجموعة الرابعة، أوضح الخزري: «لسنا مرشحين. فرنسا هي المرشحة رقم واحد، ولكن بعد ذلك المقاعد ستكون متاحة».