تغلب ليفانتي على فياريال 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين السبت في المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، والتي شهدت اليوم أيضا فوز خيتافي على ريال مايوركا 1-0.



وسجل خوسي لويس موراليس هدفي ليفانتي في شباك فياريال في الدقيقتين 69 و90.



ورفع ليفانتي رصيده بذلك إلى 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد فياريال عند 45 نقطة في المركز السابع.



وتغلب خيتافي على ريال مايوركا 1-0، ليرفع خيتافي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر ويتجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.



ويدين خيتافي بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه بورخا مايورال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. وشهدت المباراة أيضا طرد فرانكو روسو لاعب مايوركا (64).