يجذب «ديربي إيطاليا» بين يوفنتوس وإنتر حامل اللقب الأنظار اليوم الأحد في المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ولن تكون مباراة اليوم الأحد عادية بين خصمين لدودين، بل إنها ترتدي أهمية مضاعفة لأنها قد تشكل فرصة أخيرة لأي منهما للبقاء قريبا من ميلان المتصدر الذي يترقب أيضا نتيجة ملاحقة الآخر نابولي الوصيف الذي يحل اليوم أيضا ضيفا على أتالانتا الخامس في مباراة شاقة يفتقد فيها الكثير من عناصره المؤثرة. وتتجه الأنظار الى برغامو، حيث يتواجه نابولي مع مضيفه أتالانتا في مباراة شاقة جدا لفريق المدرب لوتشانو سباليتي، لاسيما في ظل الغيابات الكثيرة في صفوفه نتيجة الإيقاف والإصابات. ويمني روما النفس البقاء في قلب الصراع على التأهل الى «يوروبا ليغ» الموسم المقبل عندما يحل ضيفا على سامبدوريا. ويلعب اليوم أيضا فيورنتينا مع إمبولي، وأودينيزي مع كالياري.



فرنسا



يسعى ستراسبورغ إلى مواصلة موسهما الناجح من أجل بطاقة في مسابقة قارية، حيث تفصله 4 نقاط فقط عن المركز الثالث وذلك قبل مواجهته مع لنس اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الفرنسي. ويخوض موناكو اختبارا سهلا أمام مضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير. ويملك باريس سان جرمان المبتعد بفارق 12 نقطة في الصدارة فرصة تضميد جراحه عقب خروجه من مسابقة دوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني وسقوطه المذل أمام موناكو، وذلك عندما يستضيف لوريان السادس عشر. ويلعب الأحد أيضا كليرمون مع نانت، وتروا مع رينس ومونبلييه مع بريست، وليون مع أنجيه.



ألمانيا



عاد يونيون برلين إلى سكة الانتصارات بالدوري الألماني عقب فوزه على ضيفه كولون 1-0 في افتتاح المرحلة الـ 28 من المسابقة.



وتختتم المرحلة اليوم الأحد بلقاءي أوغسبورغ مع فولفسبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ماينتس.