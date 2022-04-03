استعاد مان سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 2-0، السبت، ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

وكان ليڤربول قد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بعدما فاز في وقت سابق من اليوم السبت 2-0 على ضيفه واتفورد.

وتقدم «السيتي» عن طريق كيفن دي بروين (4)، قبل أن يضيف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني (25).، ليرفع مان سيتي رصيده إلى

73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليڤربول صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فجر برينتفورد مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه تشلسي 4-1، وتقدم تشيلسي بهدف سجله مدافعه الألماني أنطونيو روديجر (48)، لكن برينتفورد نجح في تعديل النتيجة بعد ذلك بدقيقتين عبر فيتالي يانلت.

وفي الدقيقة 54 سجل كريستان إريكسن الهدف الثاني لبرينتفورد، قبل أن يعود يانلت ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه (60)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بدقيقتين سجل ويسا يوان الهدف الرابع لبرينتفورد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 59 نقطة في المركز الثالث.

وفاز ولفرهامبتون على ضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن منافسات المرحلة ذاتها، ليرفع الفائز رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تعادل ساوثهامبتون مع مضيفه ليدز يونايتد 1-1.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة برايتون وضيفه نورويتش سيتي.

هذا، وتستكمل مساء اليوم منافسات المرحلة، حيث يسعى توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي والثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين بمؤازرة الوافد الجديد السويدي ديان كولوشيفسكي للمنافسة على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال عندما يلاقي نيوكاسل، ويلعب كذلك وست هام مع إيڤرتون.

إسبانيا

يفتتح ملعب «كامب نو» أبوابه لاستضافة مباراة مهمة تجمع بين برشلونة وضيفه الصعب إشبيلية اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويمر فريق المدرب تشافي هرنانديس بفترة رائعة محا بها صورة القسم الأول من الموسم بقيادة الهولندي رونالد كومان حين كان بعيدا كل البعد عن المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب بعد قدوم لاعب وسطه السابق.

ولم يذق «البارسا» طعم الهزيمة منذ ديسمبر، وهو خرج فائزا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، كما بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ» حيث يحل الخميس ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولايزال ريال بيتيس في قلب الصراع على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الخامس بفارق ست نقاط عن أتلتيكو الرابع قبل استضافته لأوساسونا.

ويلتقي اليوم أتلتيك بلباو مع إلتشي، وغرناطة مع رايو فايكانو، وڤالنسيا مع قادش.