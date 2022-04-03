حقق فريق بايرن ميونخ فوزا ثمينا خارج أرضه على حساب فرايبورغ بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، في إطار منافسات الجولة ال28 من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا».



وجاءت رباعية الضيوف عن طريق ليون غوريتسكا، وسيرجي غنابري، وكينغسلي كومان ومارسيل سابيتزر في الدقائق 58 و73، و82 و96، فيما أحرز نيلس بيترسن هدف فرايبورغ الوحيد في الدقيقة 63.



ورفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 66 بعد هذا الفوز، موسعا الفارق مؤقتا مع غريمه بوروسيا دورتموند إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورف عند 45 نقطة في المركز الخامس.



وفي مباريات أخرى في نفس التوقيت، فاز باير ليفركوزن على هيرتا برلين بنتيجة 2-1، وبوخوم على هوفنهايم بنفس النتيجة، بينما تعادل أرمينيا بيليفيلد مع شتوتغارت 1-1.