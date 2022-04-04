دارين العلي



في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة وتماشيا مع خطة التنمية، تعمل الجهات المعنية في الدولة وفقا لتقرير الاستهلاك والإنتاج المستدامين الذي أصدرته الهيئة العامة للبيئة على إنشاء مركز تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وقالت مصادر مطلعة إن المشروع يختص بالبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا التحلية باستخدام الطاقات المتجددة وهو مشروع استراتيجي يهدف الى تحقيق رؤية خطة التنمية في المجالات البيئية والاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على النفط للأجيال القادمة.



وتبلغ قيمة المشروع نحو 48 مليون دينار والمتوقع الانتهاء منه عام 2025.



وقالت المصادر إن المشروع يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج 36000 زجاجة مياه في الساعة من الآبار الساحلية عالية الجودة وإنشاء محطة نموذجية لإنتاج نصف مليون غالون امبراطوري من المياه العذبة باستخدام مصادر الطاقة البديلة.



كما يقوم المشروع على مركز تدريبي وتعليمي للتوعية بالبيئة البحرية لخلق بيئة علمية جذابة ومستدامة في الدولة.



ويهدف المشروع أيضا الى تحسين ترتيب الكويت في المجال البيئي عالميا عبر العمل على استخراج الأملاح ذات القيمة الاقتصادية العالية من المياه عالية الملوحة الناتجة عن التحلية ما يسهم في النمو الاقتصادي.



وسيتم خلال المشروع تطبيق استخدام التقنيات المتقدمة لمعالجة وتحلية المياه مثل الأغشية والتقنيات الهجينة والطرق الحرارية وغيرها بهدف إنتاج مياه عذبة بطاقة إنتاجية عالية وبتكلفة منخفضة، وكذلك العمل على إنتاج المياه العذبة تجاريا من الآبار الساحلية التي تتميز بدرجة حرارة مستقرة وفقا للمعايير العالمية.