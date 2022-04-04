أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت أصدرت قرارات بإصدار أوامر تغييرية بقيمة 8.8 ملايين دينار لثلاثة عقود لحين الانتهاء من طرح وترسية العقود البديلة.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» طلبت التمديد الثاني لعقد تزويد أيد عاملة فنية متخصصة لعمليات الشركة البحرية المبرم مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمدة سنة، على أن تكون الأشهر الستة الأولى متواصلة والأشهر الستة المتبقية على أساس شهر بشهر اعتبارا من فبراير 2022 حتى نهاية يناير 2023 بمبلغ إجمالي قدره 3.6 ملايين دينار وذلك لحين الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة.



وذكرت أن الشركة طلبت التمديد الأول لعقد تقديم خدمات الدعم لإدارة نظم المعلومات الصحية المبرم مع الشركة التجارية العامة لمدة 12 شهرا على أن تكون الأشهر الستة الأولى متواصلة والأشهر الستة المتبقية على أساس شهر بشهر اعتبارا من ابريل الجاري وحتى ابريل 2023، بمبلغ إجمالي قدره 2.2 مليون دينار.



ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على إصدار الأمر التغييري الرابع لزيادة المبلغ الاحتياطي الخاص بالتكويت بمبلغ إجمالي قدره 182 ألف دينار من قيمة العقد وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع ولحين الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة البديلة. إلى ذلك طلبت الشركة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التمديد الثاني لعقد المناقصة إنشاء خطوط أنابيب وتدفق النفط الخام في مناطق برقان والمقوع المبرم مع شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات لمدة سنة اعتبارا من ابريل الجاري حتى ابريل 2023 بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين دينار.



من جهة ثانية، طلبت شركة البترول الوطنية الكويتية التمديد الثالث لعقد مناقصة خدمات التغذية في الشركة لمدة 6 أشهر حتى أكتوبر 2022 بنفس الأسعار المتفق عليها، علما أنه تم التفاوض مع الشركة لتخفيض نسبة الزيادة على الأسعار الإفرادية ولم يتم الحصول على خصم وذلك لضمان استمرارية العقد الحالي، وطلبت الشركة إصدار أمر تغييري ثالث بمبلغ 590 ألف دينار لتقديم خدمات التغذية في الشركة وذلك ضمان استمرارية العقد الحالي لمدة 6 اشهر.