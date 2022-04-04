أعلن بنك بوبيان عن إطلاق مسابقته الدينية اليومية «تحدي الدقيقة» المفتوحة لجميع عملائه من خلال تطبيق البنك وتحديدا عبر «مساعد» المساعد الرقمي بجوائز نقدية على مدار شهر رمضان المبارك تتجاوز 20 ألف دينار ونحو 1000 فائز.



وقال المدير الأول في قطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ د.محمد البراك إن «تحدي الدقيقة» هو عبارة عن مسابقة جديدة تقدم لأول مرة خلال الشهر الفضيل سعيا من بنك بوبيان لإثراء حصيلة المعلومات الدينية لدى عملائه وإتاحة فرص يومية للفوز بجوائز نقدية مميزة. وحول فكرة «تحدي الدقيقة» أوضح البراك أنها تنطلق مع أول أيام شهر رمضان المبارك عبر «مساعد» وستكون متاحة خلال ساعات محددة، حيث سيطرح على المستخدم 5 أسئلة يوميا والمطلوب الإجابة عنها جميعا بشكل صحيح خلال دقيقة واحدة فقط للفوز بجائزة نقدية فورية يتم إيداعها في حسابه الشخصي.



وأضاف البراك أن عدد الفائزين يصل إلى 30 فائزا يوميا بجائزة بمبلغ 20 د.ك لكل منهم ويتم إيداعها فوريا في حساباتهم الشخصية فيما عدا الأيام العشر الأواخر من الشهر الكريم فستتم زيادة حدة المنافسة ليكون عدد الفائزين يوميا 40 فائزا وبمبلغ 30 د.ك لكل فائز.



من جانبه، قال المدير الأول للمنتجات الرقمية عبداللطيف الصانع إن مسابقة «تحدي الدقيقة» هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت حيث تستخدم أحدث حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنقل المتسابق إلى تجربة تحد حماسية وتنافسية تأتي لتؤكد استراتيجية البنك في الاعتماد على الجانب الرقمي وإشراك عملائنا في كل ما نقدمه ونتميز به سواء من خدمات أو منتجات قائمة على جانب الإبداع والابتكار.



وأوضح الصانع أن جميع مستخدمي «مساعد» يمكنهم المشاركة بسهولة في التحدي وعدم اقتصار المشاركة على يوم واحد فحسب، بل يمكن المشاركة والفوز يوميا في التحدي ليكون بذلك أمام فرص عديدة لمضاعفة فوزه وجوائزه مع «تحدي الدقيقة» من بنك بوبيان.