قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن تحسن أداء أسواق الخليج أدى بصفة عامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى نمو مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7% بنهاية الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من العام 2009. وساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار أربعة أشهر متتالية، وأنهت كل الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2%، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4% و16.0%، على التوالي.



وعلى الرغم من التراجع الذي شهدناه مؤخرا، إلا أن الاضطرابات التي تعرضت لها إمدادات النفط دفعت الأسعار إلى تسجيل أعلى نسبة نمو في سبع فترات ربع سنوية عند 40% تقريبا خلال الربع الأول من العام 2022.



وأدت تقلبات أسعار النفط إلى وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وصولا إلى 139.1 دولارا للبرميل في الأسبوع الأول من مارس 2022، إلا انه بنهاية الشهر وصل السعر إلى 107.9 دولارات للبرميل. وشهدت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشا ملحوظا في مارس 2022 ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 88.8 مليارات دولار، وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودية بنسبة 47.1%، أو ما يعادل 20.0 مليار دولار على أساس شهري.



واصلت بورصة الكويت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في مارس 2022 مسجلة ثاني أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انه على عكس الشهر السابق عندما كان الأداء الإيجابي مدفوعا بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، كان الأداء الجيد في مارس 2022 بدعم من الأسهم القيادية فقط. وقد انعكس ذلك في وصول مكاسب مؤشر السوق الأول إلى 8.9%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% و0.6%، على التوالي. وتعد المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر السوق الأول الأفضل منذ يناير 2017. ونتج عن ذلك نمو مؤشر السوق العام بنسبة 6.7%.