شريف حمدي



استقبلت بورصة الكويت أولى جلسات شهر رمضان الفضيل بتراجع جماعي لمؤشراتها على وقع عمليات تصريف لجني الأرباح من الاسهم التي حققت ارتفاعات سعرية سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة.



وانخفض المؤشر الأول بنسبة 0.47% محققا 42.5 نقطة خسائر ليصل إلى 9018 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 0.08% خاسرا 4.7 نقاط ليصل إلى 6250 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% محققا 31.2 نقطة خسائر ليصل إلى 8115 نقطة.



وخسرت القيمة السوقية 184 مليون دينار لتصل الى 47.78 مليار دينار انخفاضا من 47.96 مليار دينار.



وبلغت السيولة في أول جلسات شهر رمضان 48.4 مليون دينار، وهو أعلى مستوى لها في أول افتتاح جلسات الشهر الفضيل بآخر 10 سنوات، ومقارنة بآخر جلسة تداول الخميس الماضي فإن السيولة تراجعت بنسبة 31.1% حيث كانت السيولة 70.3 مليون دينار.



وتركزت السيولة امس حول الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم: بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي بلغت قيمة تداولاته 8.2 ملايين، تلاه سهم الأهلي المتحد بقيمة تداولات بلغت 4.8 ملايين دينار، وتلاه سهم «جي اف اتش» بـ 4.5 ملايين دينار، واستحوذ سهم وطنية على 4 ملايين دينار.



فيما استحوذ سهم اجيليتي على 2.8 مليون دينار، وبذلك استحوذت الأسهم الخمسة على أكثر من 50% من القيمة الإجمالية في جلسة أمس، وتراجعت أحجام التداول بنسبة 32.9% بكميات تداول 187 مليون سهم تراجعا من 279 مليون سهم الخميس الماضي.



قطاعيا، تراجعت مؤشرات 8 قطاعات امس بصدارة «الخدمات الاستهلاكية» بنحو 1.4%، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها «المنافع» بنسبة 0.4%، في حين استقر قطاعا «التكنولوجيا» و«الرعاية الصحية»، وبالعودة للسيولة، رصدت «الأنباء» مستوياتها في الجلسة الافتتاحية لشهر رمضان في آخر 10 سنوات وكانت كالتالي:



٭ شهدت الجلسة الافتتاحية في رمضان عام 2013 سيولة تقدر بـ 19.7 مليون دينار.



٭ في افتتاحية رمضان عام 2014 سيولة تقدر بـ 9.7 ملايين دينار.



٭ في الجلسة الافتتاحية لرمضان عام 2015 بلغت السيولة 6.8 ملايين دينار.



٭ وبلغت السيولة في أول جلسات رمضان عام 2016 نحو 7.3 ملايين دينار.



٭ ارتفعت القيمة في رمضان 2017 لتصل إلى 13.5 مليون دينار.



٭ عادت للانخفاض في الجلسة الافتتاحية لرمضان 2018 إلى نحو 7 ملايين دينار.



٭ ثم ارتفعت في الجلسة الافتتاحية لرمضان 2019 إلى 13.6 ملايين دينار.



٭ واستمرت في الارتفاع بجلسة افتتاح رمضان 2020 لتصل السيولة لمستوى 24.3 مليون دينار.



٭ وفي جلسة رمضان 2021 بلغ مستوى السيولة لـ 37.9 مليون دينار.



٭ فيما شهدت السيولة قفزة لافتة بجلسة رمضان 2022 لتصل لنحو 48.4 مليون دينار.