استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه بمجلس الأمة الأستاذ المشارك بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.قيس مجيد، والأستاذ بالقسم نفسه والخبير البيئي المعتمد د.محمد الصائغ.



وفي بيان صادر عن مكتب الشاهين، فقد تسلم الشاهين منهما حزمة من الاقتراحات العلمية والعملية المندرجة تحت عنوان «الاستدامة البيئية» و«الاقتصاد الأخضر»، والتي تحقق خلق فرص وظيفية جديدة وتعزز كفاءة استخدام الموارد وتحارب عوامل تغير المناخ وتسهم في تحسن صحة الإنسان والبيئة.



وتقدم الشاهين بالشكر لهما على مبادرتهما الواعية والمنشودة، وأعرب عن اعتزامه بتبني عدد من مكوناتها، ومتابعة وتوجيه المسؤولين التنفيذيين والجهات العامة المعنية للأخذ بمبادرة ومفاهيم «الاقتصاد الأخضر» و«الاستدامة البيئية» في الكويت.



وتمنى الشاهين لهما داوم التوفيق والناجح، مؤكدا دعمه لمبادرتهما القيمة وتبني اقتراحاتهما البناءة وتذليل كل العقبات أمامهما، وأمام شباب الديرة المبدعين في مختلف الميادين.