وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف قال في مقدمته: تداولت انباء حول قيام مدرس بكلية الطب بجامعة الكويت بإلقاء محاضرة يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، وخلال شرح المحاضرة امام الطلبة قام بعرض مقطع فيديو يحتوي على مشاهد إباحية، الأمر الذي يشكل جرائم جنائية ومخالفات إدارية انتهك خلالها هذا المدرس حرمة وقدسية مهنة المعلم وحط من قدر هذه المهنة الإنسانية التي يعمل فيها، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



٭ ما إجراءاتكم تجاه هذه الأنباء؟ وهل تم استدعاء المدرس للتحقيق؟



٭ هل سبق أن قام هذا المدرس بأفعال مماثلة من قبل، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بإجراءات الجامعة تجاهه، وما العقوبات التي وقعت عليه؟



٭ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي لهذا المدرس؟



٭ ما إجراءات جامعة الكويت في حال تم ارتكاب احد أعضاء الهيئة التدريسية أي اعمال تنتهك قدسية المهنة او تحط من قدرها؟



٭ هل سبق ان اتخذت جامعة الكويت أي اجراء تجاه أي مدرس قام بارتكاب اعمال منافية للأخلاق؟ اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذت.



وفي السياق ذاته، وجّه النائب فايز غنام الجمهور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، قال في مقدمته، نما إلى علمي قيام دكتور بكلية الطب بجامعة الكويت بإلقاء محاضرة يوم الأربعاء الماضي الموافق 30/03/2022 وأثناء شرح المحاضرة قام بعرض مقطع فيديو مصور بهدف الشرح عليه وأثناء عرضه تبين تضمنه لعبارات ومقاطع مخلة بالآداب العامة.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- ما مدى صحة الخبر؟



2- يرجى تزويدي بالاسم والمؤهل العلمي والسيرة الذاتية للدكتور؟



3- يرجى تزويدي بعدد المحاضرات التي تمت دراستها خلال الفترة من تاريخ 27-3-2022 وحتى تاريخ 31-03-2022 بكلية الطب بجامعة الكويت؟ والمواضيع التي تمت مناقشتها؟



4- يرجى تزويدي بمقطع الفيديو الذي تم عرضه أثناء إلقاء المحاضرة بغرض الشرح عليه؟



5- ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة في هذا الشأن؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار الأمر مرة أخرى؟