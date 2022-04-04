هنأ النائب خليل الصالح الشعب الكويتي بصدور مرسوم البدل النقدي عن رصيد إجازات الموظفين وهم على رأس عملهم، مشيدا بدور سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في تحقيق هذا الإنجاز.



ووجه الصالح رسالة شكر لكل من تعاون وأسهم في الوصول إلى إقرار هذا القانون، مشيدا بجهود وزير العدل جمال الجلاوي، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ورئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل ووكيل الديوان بدر الحمد.



وقال الصالح «إن هذا القانون الذي يشكل استحقاقا للمواطنين خطوة باتجاه تعزيز قدراتهم على مواجهة الغلاء المعيشي والأزمات المالية الطاحنة التي تدفع الموظف الكويتي إلى الاستدانة، ونؤكد مجددا ان الكويتي يستحق وسنظل داعمين لكل ما يرفع من مستواه المعيشي ويخفف الأعباء عن كاهله».