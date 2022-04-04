رشيد الفعم



أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من اللجنتين المالية والتشريعية م.أحمد الحمد أن الاوضاع السياسية الحالية ستؤدي الى تعطيل إقرار منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة الـ20 دينارا السنوية للمتقاعدين. وقال الحمد في تصريح



لـ «الأنباء» إن اللجنة المشتركة انهت أعمالها ولم يكن هناك اي تأخير لديها فيما يخص المنحة والزيادة على ان تصرف الـ 3 آلاف فور إقرار القانون وصدور لائحته التنفيذية وصرف زيادة الـ 20 دينارا السنة المقبلة.

وأضاف الحمد ان التوافق على مواد القانون كان واضحا بين الجانبين النيابي والحكومي ويبقى الأمر بيد المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار القانون، كما ذكرت سابقا، مشيرا الى ان عقد الجلسة الخاصة أصبح مرهونا بعدة معطيات، منها حالة التأزيم بين السلطتين وحضور الحكومة من عدمه سواء كانت مستقيلة أم لا.

وأضاف الحمد ان الوضع لايزال ضبابيا حول الموضوع ولا يستطيع أحد تحديد الوجهة الخاصة بهذا الموضوع حتى الآن، وذلك لحين اتضاح الصورة النهائية لوضع الحكومة.