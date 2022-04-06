قالت الشرطة ومكتب المدعي العام بولاية شمال الراين وستفاليا في غربي ألمانيا إن الشرطة داهمت عدة مواقع في الولاية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، واعتقلت ٣ اشخاص على صلة بعملية توزيع مخدرات بشكل غير قانوني.



ويشتبه في أن ستة رجال وامرأتين وزعوا أكثر من طنين من المخدرات غير المشروعة في غضون عام تقريبا وتلقوا ملايين اليورو في المقابل.



ويتهم المشتبه بهم، من بين أمور أخرى، ببيع عدة أطنان من الماريغوانا ونحو 50 كيلوغراما من الحشيش ونحو 30 كيلوغراما من الكوكايين بين مارس 2020 ويونيو 2021. وقال مسؤولون إن المحققين تعقبوا تجار المخدرات المزعومين بفضل بيانات من مزود الاتصالات المشفرة «إنكروتشات».