أظهرت دراسة نشرتها منظمة معنية بالفقراء الإثنين، أن معدل الوفيات بين الأميركيين الذين يعيشون في المقاطعات الأكثر فقرا خلال الجائحة يبلغ تقريبا ضعف معدل الوفيات في المقاطعات الغنية.



وكشفت الدراسة، التي أجرتها جماعة (حملة الشعب الفقير) واعتمدت على الدخل وبيانات الوفيات في أكثر من 3200 مقاطعة أميركية، عن وجود فجوة أكبر خلال تفشي السلالة دلتا التي كانت أساس الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة عندما توفي من يعيشون في المقاطعات الأقل دخلا بمعدل يبلغ خمسة أمثال من توفوا في المقاطعات الأعلى دخلا.