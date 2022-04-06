اعتقل رجل في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا بعد أن قالت الشرطة إنه اعترف بخدش أو إتلاف نحو 260 سيارة في غضون أيام قليلة.



وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارات أكثر من 500 ألف يورو (549 ألف دولار).



وسلّم الرجل البالغ من العمر 28 عاما نفسه للشرطة الاثنين، واعترف بالتسبب في الضرر. وأوضح بيان الشرطة امس الثلاثاء أن الدافع وراء ارتكاب هذه التصرفات هو شعوره بالغيرة من أصحاب السيارات، وأشار البيان إلى أن المتهم يعاني من «مشكلات شخصية».



وقام الرجل بخدش معظم السيارات عالية القيمة المتوقفة في وسط كارلسروه - مقر أعلى المحاكم الجنائية والدستورية في ألمانيا - بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.



وقالت الشرطة إن المشتبه به لديه بالفعل سوابق جنائية، وتم الإفراج عنه في يوليو 2021.