أعلن مخرج مسلسل «سكويد غايم» (لعبة الحبار) هوانغ دونغ هيوك الاثنين الإعداد لموسم ثان من المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على «نتفليكس» خلال الخريف الماضي، لكنه توقع ألا ينتهي من كتابة السيناريو قبل نهاية 2024.



وقال كاتب السيناريو والمخرج الكوري الجنوبي لدى سؤاله عن أعماله المستقبلية أمام متخصصين في المجال خلال المهرجان الدولي للتلفزيون في مدينة كان الفرنسية «علي أن أكتب سيناريو الموسم الثاني وآمل أن أنهي عملي بحلول نهاية عام 2024، وفي حال حالفني الحظ سأعرضه على المتابعين بنهاية 2024». وكان هيوك أبلغ في اليوم السابق كتاب سيناريو موجودين في المهرجان بأنه لم يكتب إلا «ثلاث صفحات» من نص الموسم الثاني لمسلسله الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه عبر منصة «نتفليكس».