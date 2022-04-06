أعلن الحرس المدني الإسباني الاثنين مصادرة يخت ثري روسي مقرب من فلاديمير بوتين استهدفته العقوبات الأميركية، في أرخبيل البليار بناء على طلب الولايات المتحدة.



وأوضح في بيان أن الحرس المدني، وعملاء فيدراليين أميركيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومن جهاز الأمن الداخلي (HSI) نفذوا العملية في بالما دي مايوركا في إطار تفويض قضائي من الولايات المتحدة.



يبلغ طول اليخت المسمى «تانغو» 78 مترا، وقيمته أكثر من 90 مليون يورو، و«هو ملك المليونير الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ»، وفق الحرس المدني. صادر العملاء الإسبان والأميركيون وثائق وأجهزة كمبيوتر من أجل «تأكيد هوية مالكه الحقيقي»، ويرفع اليخت «علم جزر كوك وهو مسجل باسم شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية وتديرها شركات من بنما».



وأضاف الحرس المدني «في حين أن فيكسيلبيرغ، المقرب جدا من فلاديمير بوتين، ليس مستهدفا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، حيث فتح تحقيق ضده بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال والتزوير، متعلقة تحديدا بإخفاء الملكية الحقيقية لهذا اليخت الفاخر لتجنب العقوبات».



وكان فيكتور فيكسيلبيرغ مدرجا على قائمة تضم سبعة أثرياء روس مقربين من الكرملين استهدفتهم عقوبات واشنطن في أبريل 2018، التي تتهمهم بالمشاركة في «هجمات» روسيا ضد «الديموقراطيات الغربية».



بعد فرض هذه العقوبات، قلص الأوليغارش المقيم في كانتون زوغ في سويسرا، مساهمته في الكثير من الشركات الصناعية السويسرية لتمكينها من الإفلات من العقوبات الأميركية.



وهذا رابع يخت يصادر في إسبانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ويشتبه بأن أثرياء استهدفتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي يملكون اليخوت الثلاثة الأخرى.