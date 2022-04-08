افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية ستة أسواق مركزية مصغرة في عدد من محطات تعبئة الوقود التابعة لها، وذلك بواقع ثلاث محطات في مدينة جابر الأحمد، ومحطتين في مدينة صباح الأحمد، ومحطة واحدة في منطقة العبدلي.



وقال رئيس فريق التسويق وخدمة العملاء التابع لدائرة التسويق المحلي مشعل بن عبيد إن افتتاح هذه الأسواق المركزية يأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتوفير خدمات متكاملة ومتطورة في محطاتها، وانطلاقا من حرصها على تلبية احتياجات عملاء هذه المحطات.



وأوضح في هذا الصدد أن الشركة تعاونت في إنجاز هذه الأسواق مع شركة ترولي للتجارة العامة، وهي من الشركات المعتمدة والمتميزة في تقديم مثل هذه الخدمات، وذلك وفق مزايدة استثمار جرى طرحها في وقت سابق، تتضمن اشتراطات وضوابط تلتزم بتحقيق الجودة والخدمة المتميزة، وتوفر الرضا لمرتادي هذه المحطات.