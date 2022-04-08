محمد راتب



أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية علي المطيري عن افتتاح فرع بنشر كهرباء السيارات داخل منطقة الوفرة السكنية رسميا، والذي تم تزويده بأحدث المعدات وأدوات فحص السيارات لتقديم خدمة راقية في هذا المجال، مؤكدا أن إدارة الفرع تتم مباشرة من الجمعية ما يعود بالنفع العام على المساهم عند إدخال رقم صندوقه، والاستفادة من مشترياته في الفرع.



وقال المطيري إن مجلس الإدارة حرص على تقديم هذه الخدمة لتلبية احتياجات المساهمين وزوار الجمعية، من خلال توفير قسم مختص بالكهرباء، وقسم للبنشر وتبديل الزيوت، بالإضافة إلى أن استقطاب الشركات الموردة للزيوت العالمية وتوفيرها بأسعار تعاونية أمر يرضي الجميع، لافتا إلى العمل على توفير الراحة الكاملة للمساهمين، من خلال تجهيز غرفة استراحة مكيفة ومزودة بالتجهيزات اللازمة على مستوى فخم وطراز عال.