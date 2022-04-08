في ضوء حرص بيت الزكاة على تبادل الثقافات التنظيمية والخبرات المؤسسية المميزة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق أقصى سبل الراحة والخدمات المميزة لعملائه الكرام من جمهور المتبرعين والمستفيدين على السواء، قام بنك بوبيان مشكورا وكأحد تلك المؤسسات المتميزة بتنظيم ورشة عمل لموظفي بيت الزكاة بعنوان «التدريب على التسويق وخدمة العملاء»، وذلك لاطلاع موظفي البيت على الممارسات الفنية والخبرات العملية لموظفي البنك واقتباس ما يتلاءم منها في تقديم أفضل الخدمات للمتبرعين والارتقاء بعملياته من أجل تحقيق خدمة أفضل لعملائه. وأقيمت الورشة التدريبية بمقر البنك الرئيسي في 22 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أيام.