

«تشيكي مونكي» العلامة التجارية الجديدة لأزياء الأطفال، تطلق تشكيلاتها في الإمارات والسعودية والكويت هذا الشهر، لتقدم لزبائنها في المنطقة أروع أزياء الأطفال بتصاميم مرحة، مريحة، مسؤولة وصديقة للبيئة.



تأسست «تشيكي مونكي» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لتقدم للزبائن تشكيلات أزياء أساسية للأطفال، مثالية لمتطلباتهم اليومية، وتمنحهم التألق الذي يستحقونه بقيمة مميزة وأفضل الأسعار، حيث توفر لزبائنها تشكيلات أساسية رائعة من أزياء الأطفال من عمر حديثي الولادة إلى 5 سنوات، مع إضافة لمسات خاصة ومرحة إلى تصاميمها تعكس جوهر الطفولة الحقيقي.



وتؤمن بمسؤوليتها تجاه البيئة، لهذا فإن رؤيتها تتمحور حول تقديم أفضل الملابس للأطفال وأكثرها ملاءمة للكوكب، وتفخر العلامة بأن تصاميمها ذات جودة عالية وفي الوقت نفسه أكثر راحة وأمان لبشرة الأطفال الصغار الحساسة، وحاليا تتم صناعة 50% من تشكيلات العلامة باستخدام قطن مزروع بطريقة مستدامة.



في تشكيلتها الأولى لربيع وصيف 2022، تقدم «تشيكي مونكي» للأطفال تشكيلات متنوعة من الأزياء العملية وملابس النوم، بتصاميم عصرية، وألوان رائعة مفعمة بالحيوية، تضم أشكالا ورسومات مميزة، تضفي تفاصيل مرحة للمظهر.. إنها بالتأكيد كل ما يحتاج اليه الأطفال للتألق بأروع إطلالة في كل الأوقات. يمكن للزبائن اكتشاف تشكيلات «تشيكي مونكي» لدى محلات دبنهامز ومذركير مختارة في الإمارات والسعودية والكويت.