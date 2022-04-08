أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة في وزارة الأوقاف عبدالحميد المطيري عن بدء العمل في تطبيق «بوابة الأوقاف».



وقال المطيري في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف تواصل تحقيق أهداف خطتها الطموحة للتحول الرقمي، وذلك من خلال إطلاق تطبيق «بوابة الأوقاف» الذي يعتبر مركزا متطورا يجمع الخدمات الذكية الخاصة بالموظف.



وأضاف المطيري أن التطبيق يقدم الهوية الرقمية الذكية للموظف بحيث تشمل جميع بيانات الموظف بما فيها المسمى الوظيفي المتعدد في حالة كان يشغل أكثر من منصب. وتابع المطيري: كما يقدم التطبيق للموظف خدمة تقديم الإجازات والاستئذانات ومعرفة حالة الحضور والانصراف لشهر كامل واعتمادها ومن خلال التطبيق نفسه دون الحاجة لمراجعة أي موظف أو إدارة، بالإضافة إلى أن التطبيق يشمل كذلك خدمة إرسال التعاميم الإلكترونية لجميع موظفي الوزارة أو قطاع معين أو إدارة بما يضمن سرعة التواصل بين الوزارة والموظفين. وأكد المطيري أن وزارة الأوقاف ستعمل وفي القريب العاجل على طرح خدمات كثيرة تهم الموظف والجمهور لتحقيق التحول الرقمي تنفيذا لخطة مجلس الوزراء بهذا الشأن.