المصريون يسيطرون على ربع سوق العمل بالبلاد.. والكويتيون ثالثاً

1491 ديناراً متوسط الأجر الشهري للمواطنين.. و338 ديناراً للمقيمين

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن نحو 134.16 ألف وافد ووافدة تركوا سوق العمل خلال 2021، إذ تراجعت أعداد الوافدين في سوق العمل إلى 1.45 مليون وافد ووافدة مقارنة بـ 1.58 مليون في نهاية ديسمبر 2020، وأن 70% من الوافدين المغادرين لسوق العمل من الجنسيات المصرية والهندية، وفي المقابل زادت أعداد المواطنين الذين دخلوا سوق العمل بـ 23.45 ألف مواطن ومواطنة لتصبح أعدادهم في نهاية ديسمبر 2021 نحو 430.12 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 406.67 آلاف مواطن ومواطنة في نهاية ديسمبر 2020.



وكمحصلة نهائية، أظهرت البيانات أن أعداد العمالة في سوق العمل الكويتي شهدت تراجعا خلال 2021 حيث بلغ عددهم في نهاية ديسمبر الماضي 1.88 مليون مواطن ومقيم مقارنة بـ 1.99 مليون في نهاية ديسمبر 2020.



وبينت أن 77.2% من قوة العمل بالكويت يستحوذ عليها غير الكويتيين، وأن المواطنين والمواطنات يستحوذون على 22.8% من عدد العمالة، ووفقا للجنس فإن 87.6% من قوة عمل الذكور يستحوذ عليها المقيمون، بينما يشكل المواطنون 12.4% فقط، فيما تسيطر المواطنات على 59.7% من قوة عمل الإناث مقارنة بـ 40.3% للمقيمات.



وقالت ان اعداد الخليجيين العاملين في الكويت يبلغ 5121 خليجيا يعملون في البلاد، وبلغ اعداد العاملين من الدول العربية 589.6 ألفا، فيما بلغ اعداد العاملين من الدول الآسيوية غير العربية 830.1 الف وافد، ومن الدول الافريقية يبلغ عدد العاملين 9206 وافدين، ودول اوروبا 6365 وافدا، ومن دول أميركا الشمالية يبلغ اعداد العاملين 7645 وافدا، ومن دول أميركا الجنوبية يبلغ اعداد العاملين 554 وافدا.



ولجهة التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب أعلى 10 جنسيات فقد جاءت كالتالي:



1- 451 ألف مصري ومصرية يشكلون 24% من قوة العمل.



2- 437.1 ألف هندي وهندية يشكلون 23.2% من قوة العمل.



3- 430.1 ألف كويتي وكويتية يشكلون 22.8%.



4- 158.7 ألف بنغلاديشي وبنغلاديشية يشكلون 8.4%.



5- 69.4 ألف باكستاني وباكستانية يشكلون 3.7%.



6- 64.3 ألف فلبيني وفلبينية يشكلون 3.45%.



7- 63.3 ألف سوري وسورية يشكلون 3.4%.



8- 37.9 ألف نيبالي ونيبالية يشكلون 2%.



9- 25.5 ألف أردني وأردنية يشكلون 1.4%.



10- 19.9 إيراني وإيرانية يشكلون 1.1%.



بينما استحوذت بقية الجنسيات على 6.6% من قوة العمل بواقع 124.8 ألف مقيم ومقيمة.



ولجهة الرواتب فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنين 1491 دينارا مقارنة بـ 338 دينارا للمقيمين، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنين في القطاع الخاص 1255 دينارا مقارنة بـ 317 دينارا للمقيمين في القطاع ذاته، وبلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنين في القطاع الحكومي 1539 دينارا، فيما وصل إلى 738 دينارا للوافدين في القطاع ذاته.

31 ألف مصري تركوا سوق العمل

تظهر الأرقام أن المصريين تصدروا سوق العمل بالكويت بعد تخطيهم الهنود، إلا أن أعداد المصريين والهنود ذاتها شهدت تراجعا خلال 2021، إذ انخفضت أعداد المصريين خلال العام ذاته 31.09 ألف مصري ومصرية، بينما تراجعت أعداد الهنود 62.31 ألف هندي وهندية عن ذات العام، ليتصدر بعدها المصريون أعلى قائمة سوق العمالة الكويتي.

447.6 ألفاً في القطاع الحكومي

أظهرت البيانات ان عدد العاملين في القطاع الحكومي بلغ 447.6 ألف عامل، استحوذ فيها المواطنون على النصيب الاكبر بنحو 80% من اجمالي العاملين وبما يعادل 357.9 ألف كويتي، واستحوذ العاملون في الحكومة من الدول العربية على ما نسبته 10.5% من الاجمالي بواقع 46.8 ألف وافد، تلاهم الوافدون من الدول الآسيوية بواقع 7.5% بما يعادل 33.6 ألف وافد.