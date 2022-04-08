احتفى بنك الكويت الوطني بموظفيه المتميزين للعام 2021، وذلك ضمن فعاليات توزيع جوائز «الزميل الأكثر قيمة» والتي تعود هذا العام بقوة بعد عامين فرضت فيهما الجائحة تباعدا اجتماعيا وتنظيما لأغلب المناسبات افتراضيا وذلك تماشيا مع تدابير الصحة والسلامة.



وشهدت فعاليات هذا العام قيام الإدارة التنفيذية للبنك بتوزيع جوائز «الزميل الأكثر قيمة» والتي تضمنت 60 جائزة للزميل الأكثر قيمة في فريق العمل، إضافة إلى 31 جائزة للفرق الأكثر تعاونا ضمن الإدارات المختلفة.



وأثنت الإدارة التنفيذية على جهود موظفي البنك وتفانيهم والتزامهم في العمل، مشيدين بروح الفريق التي يتمتع بها الموظفون والتي تشكل المحرك الرئيس لنجاحات البنك وتقديمه لخدمات مصرفية بجودة تضاهي نظيراتها العالمية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: تساهم الجوائز التي يقدمها البنك لموظفيه، في التعبير عن تقديره للموظفين الذين يعملون بجد وتفان ويبذلون أقصى جهودهم لتطبيق قيم البنك الراسخة ولتشجيعهم على تلبية وتجاوز توقعات كافة أصحاب المصالح.



وأكد أن تكريم أصحاب الانجازات وتقدير جهودهم نهج أساسي ضمن استراتيجية الوطني المرتكزة على رأس المال البشري، والتي من شأنها أن تعزز الأداء والابتكار، مشيرا إلى أن البنك يمتلك كوادر بشرية مؤهلة بكفاءة مهنية ويشكلون أهم أصوله.



وأوضح أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تحقق النمو من دون تطوير مهارات كوادرها البشرية، مؤكدا أن الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة والتزام من موظفيه في جميع الإدارات بمعايير الجودة، وحرصهم الدائم على تطوير مهاراتهم والاستفادة من البرامج التدريبية المحترفة التي يوفرها الوطني وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء البنك ويساهم في نجاحاته.



وأكد العبلاني أن الموارد البشرية للمجموعة تأخذ على عاتقها إعداد قادة المستقبل ووضع الكوادر المناسبة في المكان والوقت المناسبين لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.



من جانبها، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: دأب بنك الكويت الوطني على تكريم موظفيه حرصا منه على دعم كوادره وتشجيعهم على الارتقاء وظيفيا ومهنيا.



وأضافت أن جوائز «الزميل الأكثر قيمة» تعد فريدة من نوعها، حيث يكون لدى الموظفين فرصة التصويت لزملائهم من نفس الأقسام أو المجموعات للفرد الذي يعتبرونه الأكثر قيمة في فريق العمل ويتم مكافأة هؤلاء الموظفين من قبل الإدارة العليا لبنك الكويت الوطني، كما يتم الاعتراف بجهودهم في عدة احتفالات خاصة لكل إدارة في البنك على مستوى البنك.



وأشارت الصقر إلى أن التصويت يكون عبر استفتاء رقمي بحيث يكون متاحا لكل موظف التصويت لزملائه للحصول على جائزة الزميل الأكثر قيمة في فريق العمل وفقا لمعايير تستند إلى: روح العمل الجماعي للموظف، والمشاركة، والفعالية، والمساهمة في الفريق أو القسم وتأثيره الإيجابي ومساهمته في المجموعة المعنية. فيما يحصل الموظفون على شهادة من الإدارة العليا خلال حفل ينظمه البنك بحضور الإدارة التنفيذية.