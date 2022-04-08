كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» العقارية عيسى عطايا، عن أن إمارة الشارقة بدولة الإمارات أصبحت تمثل وجهة مفضلة للاستثمارات الكويتية والخليجية، موضحا أن المستثمرين الكويتيين يمتلكون 6372 عقارا في الإمارة بنهاية عام 2021، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة. وأضاف أن سبب توجه المستثمرين نحو الشارقة يعزى إلى الاستقرار والمعيشة البسيطة والتمسك بالأصالة والتراث والهدوء، كما تعتبر إمارة الشارقة من أكثر الأماكن تفضيلا للسكن الخاص بين المواطنين في دولة الإمارات وغيرهم بسبب انخفاض تكلفة المعيشة مقارنة بباقي الإمارات.



وبين أن السكن في الشارقة جاذب للعائلات الكويتية وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات العقارية للكويتيين في الشارقة، علاوة على أن المواطن الكويتي يحظى بنفس معاملة المواطن الإماراتي، وهو ما جعل من الشارقة وجهة استثمارية وترفيهية مفضلة لديه. وأشار إلى أن إحدى أهم النتائج لفعاليات معرض «إكسبو دبي 2020» أنها جعلت من إمارة الشارقة وجهة رائدة استثمارية وسياحية وتجارية واعدة نتيجة للإقبال العقاري من المستثمرين، مؤكدا أن سهولة القوانين والإجراءات ومرونة المعاملات الحكومية لعب دورا أساسيا في تنامي حجم الاستثمارات الخليجية في الإمارة.



وقال إن العقار الفاخر بات مطلبا من قبل المستثمرين حاليا، لاسيما مع ارتفاع عوائده، ما يسمح للمستثمر سداد قيمة الوحدة بشكل سريع، ناصحا المستثمر الكويتي باقتناص الفرص العقارية في إمارة الشارقة، نظرا لما تتمتع به من استقرار في أماكن أخرى، بالإضافة إلى أن الأسعار بها منخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى.



وحول آخر مشاريع مجموعة «ألف»، أوضح عطايا أنها أطلقت مؤخرا مشروع «حيان»، والذي سيحدث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار العقاري بالشارقة كونه يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية الواعدة، حيث يمتد على مساحة 8.7 ملايين قدم مربعة، ويضم 1836 فيلا ذكية موزعة على ثلاث مناطق مختلفة، علاوة على احتوائه على أكبر بحيرة للسباحة في الإمارة.



وقال إن المشروع يخصص مساحة 80 ألف قدم للزراعة العضوية، كما يضم المشروع أكثر من 40 ألف شجرة بواقع شجرة كل 3 أمتار، بما يعزز رؤية إمارة الشارقة بتحقيق بيئة خضراء مستدامة ذات مواصفات بيئية معمول بها عالميا.