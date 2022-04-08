شريف حمدي



تواصل بورصة الكويت نشاطها في الاتجاه الصاعد في ظل توافر عدد من العوامل الايجابية التي تعزز هذا النشاط، أبرزها استقرار اسعار النفط الكويتي فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فضلا عن النمو الملحوظ في أرباح الشركات والبنوك للعام المالي 2021، حيث بلغت ارباح الشركات المعلنة عن 2.9 مليار دينار بنسبة نمو 270% مقارنة بالنتائج المالية المحققة في 2021.



وعلى إثر تركيز اغلب المتعاملين على اسهم السوق الأول ذات القيم السعرية المرتفعة، شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية قفزة لافتة، حيث ارتفعت القيمة بنهاية التعاملات الأسبوعية إلى 48.602 مليار دينار ارتفاعا من 47.968 مليار دينار الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 1.3%، لتحقق البورصة مكاسب اسبوعية بلغت 634.6 مليون دينار.



وبلغ متوسط التداول اليومي خلال جلسات الأسبوع 68 مليون دينار بمحصلة إجمالية 340 مليون دينار مقارنة بـ 348 مليون دينار بمتوسط يومي 70 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن جلسات الأسبوع كانت في شهر رمضان المبارك الذي اعتادت فيه البورصة على انخفاض في قيم التداول مقارنة بالجلسات التي تسبق الشهر الفضيل.



وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية بشكل لافت في ظل عمليات شراء انتقائية لهذه النوعية من الأسهم، مقابل عمليات تصريف لجني الأرباح السريعة من الأسهم التي ارتفعت اسعارها مؤخرا للاستفادة من الفروقات السعرية. وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 10% بتداول 1.108 مليار سهم انخفاضا من 1.232 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على ارتفاع جماعي في الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% بإضافة 105 نقاط لمكاسبه السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ إطلاقه ببلوغه 9166 نقطة ارتفاعا من 9061 نقطة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.3% بمكاسب بلغت 143 نقطة ليصل إلى 6397 نقطة ارتفاعا من 6254 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.4% بمكاسب 115 نقطة ليصل إلى 8261 نقطة ارتفاعا من 8146 نقطة.



ملكيات الأجانب في البنوك



من جهة أخرى، قفزت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية إلى 3.145 مليارات دينار في ظل استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية وخاصة البنكية، ما أدى إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعارها.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 6 ابريل الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 3.145 مليارات دينار، ارتفاعا من 3.060 مليار دينار الاسبوع الماضي. واتسمت التعاملات خلال الأسبوع بالشراء من خلال زيادة نسب الملكيات في 6 بنوك هي، بنك الكويت الوطني، والخليج، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبوبيان، وبنك الكويت الدولي KIB، اضافة إلى وربة، فيما تراجعت ملكياتهم في بنك برقان، واستقرت في التجاري، والأهلي، والمتحد.



وارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.08% ليصل الإجمالي إلى 21.97% بقيمة 1.757 مليار دينار، كما ارتفعت في الخليج بنسبة 0.14% لتصل النسبة الإجمالية إلى 12.93% بقيمة 133.6 مليون دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 0.05% بنسبة إجمالية 10.72% بقيمة 1.018 مليار دينار وارتفعت قيمة ملكيات الاجانب في بيتك بعد الزيادة الملحوظة في سعر السهم بالسوق وتخطيه حاجز الدينار.



وزادت نسبة الأجانب في بوبيان بنسبة 0.02% بنسبة إجمالي 5.46% بقيمة 165.3 مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.17% لتصل إلى 7.06% بقيمة 20.2 مليون دينار، وارتفعت النسبة في وربة بـ 0.01% بإجمالي 3.99% بقيمة 22.2 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الأجانب في برقان بـ 0.02% بنسبة إجمالية 2.53% بقيمة 23.4 مليون دينار، واستقرت في المتحد عند 0.36% بقيمة 2.8 مليون دينار، كما استقرت في الاهلي عند 0.48% بقيمة 2.3 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 601 ألف دينار.