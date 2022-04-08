أحمد مغربي



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن شركة ناقلات النفط تدرس فرص الشراكات والأعمال المشتركة لناقلات الشركة.



وقالت المصادر إن الشركة تتجه للاعتماد على مستشار عالمي لتقديم خدمات استشارية لهذا الموضوع، وإنها طرحت ممارسة في هذا الشأن على قائمة من 4 مستشارين عالميين، بينما انحصرت المنافسة في النهاية بين شركتين فقط لتقديم تلك الاستشارات، وذلك بعد انتهاء جولات المفاوضات.



وذكرت المصادر أن إحدى الشركات الاستشارية وهي «A.T.KEARNEY FZ-LLC» قدمت عطاءها الأول بنحو 1.145 مليون دولار، بينما انخفضت قيمة العطاء بعد التفاوض الثاني لتصل إلى 895 ألف دولار.



بينما تقدمت شركة «بوسطن جروب» بعطاء قيمته 1.3 مليون دولار ولم تخفضه في المفاوضات الأولى والثانية، بينما لم تستوف الشركة الثالثة وهي «استراتيجي الشرق الأوسط» الشروط الفنية ولم تستدع للتفاوض بعد تقدمها بعطاء قيمته 565 ألف دولار، فيما لم تتقدم الشركة الرابعة وهي «DREWRY SHIPPING» بعطاءاتها.