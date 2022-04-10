ستكون الأنظار شاخصة نحو ملعب «الاتحاد»، الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين مان سيتي المتصدر وحامل اللقب ووصيفه ليڤربول الذي يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد أن كان ليڤربول متخلفا عن سيتي بفارق 14 نقطة في إحدى مراحل الدوري، نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط بفضل 10 انتصارات تواليا.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق رباعية نادرة، علما أنه استهل مسعاه هذا بالتتويج بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح، كما يخوض نصف نهائي كأس انجلترا أمام مان سيتي بالذات الأسبوع المقبل على ملعب «ويمبلي»، وقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعودته منتصرا من معقل بنفيكا البرتغالي 3-1 ذهابا.ويقف التاريخ الى جانب سيتي لأن ليڤربول فشل في الفوز على الأخير في عقر داره منذ عام 2015.

وعموماً، تبدو المباريات المتبقية لمان سيتي أسهل على الورق من ليڤربول، حيث لا يواجه السيتيزن سوى فريق واحد بين العشرة الأوائل هو وست هام في المراحل المتبقية، في حين يلتقي ليڤربول مع مان يونايتد وتوتنهام وولڤرهامبتون. وتقام اليوم أيضا 3 مباريات، حيث يحل بيرنلي ضيفا على نوريتش سيتي، ويلتقي ليستر سيتي مع كريستال بالاس، فيما يستضيف برينتفورد نظيره وست هام.

وتمكن برايتون من إلحاق هزيمة غير متوقعة بنظيره أرسنال 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «المدفعجية»، فيما عاد تشلسي للنتائج الثقيلة بعدما دك شباك مستضيفه ساوثهمبتون بسداسية نظيفة، كما تغلب ليدز يونايتد على مستضيفه واتفورد بـ 3 أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق إيڤرتون انتصارا مهما في مسعاه نحو تفادي الهبوط من الدوري بفوزه على ضيفه مان يونايتد 1-0

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 عندما سدد أنتوني جوردون كرة قوية اصطدمت بهاري ماغواير، مدافع مان يونايتد وعانقت الشباك.

ورفع إيڤرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 18 مباراة والتعادل في أربع. في المقابل، توقف رصيد يونايتد عند 51 نقطة في المركز السابع.

واقترب نيوكاسل خطوة من البقاء في دوري الأضواء بفضل فوزه 1-0 على ضيفه ولڤرهامبتون بركلة جزاء للنيوزيلندي كريس وود، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الـ 32، بعدما بدا مهددا بالهبوط مع نهاية العام الماضي. وسجل كريس وود هدف الفوز قبل 18 دقيقة من النهاية، محرزا ثاني أهدافه لنيوكاسل منذ وصوله في سوق الانتقالات الشتوية من بيرنلي، ليبتعد الفريق في المركز الرابع عشر بفـارق 10 نقــــاط عــن منطقة الهبوط قبل سبع مباريات من النهاية، ما يشكل حافزا للإدارة المملوكة سعوديا للموسم المقبل.

تشلسي يسحق ساوثهامبتون وبرايتون يصعق أرسنال.. وإيڤرتون ينهض بإيقاف «الشياطين الحمر».. و نيوكاسل يقترب من البقاء

كلوب: بيب أفضل مدرب في العالم

وصف المدرب بيب غوارديولا نظيره الألماني يورغن كلوب بأنه «غريمي الأكبر في مسيرتي»، فيما رد الأخير بأن الإسباني هو «أفضل مدرب في العالم» قبل المباراة القمة المرتقبة والتي قد تكون مصيرية في تحديد هوية البطل هذا الموسم. وقال غوادريولا «في السنوات الخمس الاخيرة، لقد كانوا المنافس الأكبر. كانوا منافسين رائعين ومذهلين وجمعتنا مباريات رائعة». وتابع «يورغن كمدرب، هو الغريم الأكبر في مسيرتي وأعتقد أن ما يقدمه الفريقان جيد لكرة القدم». وتابع غوارديولا «سأتذكر الفترة التي قضيتها هنا، عندما أعتزل وألعب الغولف، سأتذكر أن غريمي الأكبر كان ليفربول حتما». من جهته، قال كلوب «بيب هو المدرب الأفضل في العالم وأعتقد أننا جميعا نتفق على ذلك». وتابع «إذا كان أحد يشكك به، فلا أعلم كيف يمكن لذلك أن يحدث».