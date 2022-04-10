عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم بعد غيابه عنها في آخر مباراتين، بفضل ثنائية البديل يوليان براندت الذي قاده للفوز 2-0 على مضيفه شتوتغارت في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين، إلا أن الفريق خسر 3 لاعبين للإصابة.



وعانى لاعبا الوسط الأميركي جوفاني رينا ومحمود داوود، من إصابات في الشوط الأول، فيما لم يدخل المدافع ماتس هوملز الشوط الثاني بسبب إصابة في القدم. وكان دورتموند تعرض الأسبوع الماضي لهزيمة مذلة على أرضه أمام لايبزيغ 1-4، سبقها تعادل مع كولن 1-1. لكن فريق المدرب ماركو روزه عاد إلى الانتصارات، رافعا رصيده إلى 60 نقطة.



من جهته، مني شتوتغارت بهزيمة أولى في آخر 5 مباريات في الدوري بعد نتائج ايجابية مكنته من الابتعاد عن منطقة الهبوط، إلا أن الصراع سيكون محتدما لتفادي السقوط إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الخامس عشر.



ويلتقي اليوم بوخوم مع باير ليفركوزن، وأينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، ولايبزيغ مع هوفنهايم.