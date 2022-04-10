يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس إلى الملاعب في دورة مونتي كارلو الأسبوع المقبل، حيث قد يلاقيه الإسباني الواعد والصاعد بسرعة صاروخية كارلوس ألكاراس في الدور ربع النهائي.



لكن ديوكوفيتش الذي يستهل غدا أسبوعه الـ365 على رأس التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لم يخض سوى دورة وحيدة في أربعة أشهر. بعد ترحيله الشهير من ملبورن لعدم تلقيحه ضد فيروس كورونا، وحرمانه من لقب عاشر في أستراليا، ظهر الصربي فقط في دبي حيث لم يكن مجبرا على تلقي اللقاح وخاض 3 مباريات فقط في فبراير الماضي. رفضه تلقي اللقاح أدى الى ابتعاده عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز.