انهى إشبيلية صياماً عن الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم دام 4 مباريات وعاد إلى الوصافة بفوز قاتل ومثير 4-2 على ضيفه غرناطة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.



ويمر النادي الأندلسي بفترة صعبة بعد أن تعادل في ثلاث مباريات تواليا في «الليغا» قبل أن يسقط في المرحلة الماضية أمام برشلونة، ما أفقده الوصافة لصالح الفريق الكاتالوني.



وبعد أن وجد أن مشاركته في دوري الأبطال باتت مهددة بعدما كان ينافس ريال مدريد المتصدر على اللقب، عاد إشبيلية الى الانتصارات بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع للبديلين رافا مير (90+3) والأرجنتيني ألخاندرو غوميز (90+9).



وكان غرناطة تقدم في المباراة بهدف الفنزويلي داروين ماشيس (23) وعادل البرازيلي دييغو كارلوس لأصحاب الأرض (32). وفي الشوط الثاني، تقدم إشبيلية عبر الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (66)، قبل أن يعادل فيكتور دياز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي (88) ليفرض نهاية مثيرة. ورفع إشبيلية رصيده الى 60 نقطة في المركز الثاني.



وفي فالنسيا، يسعى برشلونة الى مواصلة تألقه بقيادة مدربه الجديد لاعبه السابق تشافي هرنانديز وشبانه في مقدمهم بيدري إضافة الى المنتفض مؤخرا الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك حين يحل الأحد على ليفانتي باحثا عن فوزه السابع تواليا والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة عشرة تواليا وكذلك لاستعادة الوصافة من إشبيلية. كما يلتقي اليوم أوساسونا مع ألافيس، وإسبانيول مع سلتا فيغو، وإلتشي مع ريال سوسييداد.