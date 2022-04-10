حوّل لوريان تأخره بهدفين إلى فوز كاسح 6 -2 على ضيفه سانت اتيان، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سانت اتيان بهدفين عن طريق دينيس بوانغا في الدقيقة الرابعة وأرنود نور الدين في الدقيقة 22، لكن لوريان نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل 2-2، بعدما سجل له تيريم موفي من ضربة جزاء في الدقيقة 42، وإبراهيما كوني في الدقيقة الأخيرة من الشوط، وفي الدقيقة 61 سجل إنزو لو في الهدف الثالث للوريان، قبل أن يعود إبراهيما كوني ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 65 وعاد تيريم موفي ليسجل الهدف الخامس لسانت اتيان والثاني له في الدقيقة 87، قبل أن يختتم كوينتين بويسغارد مهرجان الأهداف في الدقيقة 89. ورفع لوريان رصيده إلى 31 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد سانت اتيان عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقام اليوم 7 مباريات، حيث يلتقي بوردو مع متز، أنجيه مع ليل، بريست مع نانت، موناكو مع تروا، لنس مع نيس، ستراسبورغ مع ليون، ومرسيليا مع مونبلييه.