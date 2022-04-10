بيروت - ناجي شربل



تعادل البرج الوصيف مع العهد المتصدر 1-1 في المباراة التي أجريت بينهما بعد بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الخامسة الأخيرة ذهابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الأوائل في الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم.



سجل للعهد أحمد زريق في الدقيقة 90 الأخيرة، بعدما كان عباس عطوي «اونيكا» افتتح التسجيل للبرج، وبذلك احتفظ العهد بفارق النقاط السبع عن البرج، ليمضى قدما نحو معادلة رقم النجمة بلقب ثامن في الدوري.



وعلى ملعب العهد فاز شباب الساحل على ضيفه التضامن صور 2-0، كما انتهت مباراة الأنصار وشباب البرج بالتعادل 2-2، علما أن الأنصار تقدم سريعا بهدفين نظيفتين عبر المدافع انس أبو صالح في الدقيقتين (8 و9) قبل أن يقلص شباب البرج الفارق ويدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني.



وفي مجموعة الهبوط للفرق الستة التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، قلب الإخاء الأهلي عاليه تخلفه أمام الصفاء الى فوز 2-1 في الدقيقة 90 الأخيرة، على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، ليرفع الإخاء الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المنطقة الدافئة.