تشهد الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في كرة القدم مواجهة قوية بين الهلال السعودي حامل اللقب والريان القطري غدا الإثنين في الرياض، بعد بداية إيجابية للفريقين في النسخة الجديدة من البطولة القارية.



وحقق الريان بداية طيبة في المجموعة الأولى بعد فوزه على استقلال طاجيكستان 3-2 بفضل هدفين من العاجي يوهان بولي، فيما حقق الهلال، حامل اللقب 4 مرات (رقم قياسي) فوزا صعبا على الشارقة الإماراتي 2-1.



الشباب والقوة الجوية لفوز ثان



وفي المجموعة الثانية، يبحث كل من الشباب السعودي وصيف 1993 والقوة الجوية العراقي عن فوزه الثاني، بعد تخطي الأول مضيفه مومباي سيتي الهندي بثلاثية صريحة والفوز المتأخر للثاني على الجزيرة الإماراتي 2-1.



وفي المباراة الثانية، يأمل القوة الجوية في الحاق خسارة ثانية بمومباي ترفع رصيده إلى 6 نقاط، برغم الظروف التي يمر بها فريقه.



الغرافة لظهور أفضل



وفي مجموعة ثالثة شهت تعادلين بين فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري دون أهداف وأهال التركمانستاني مع شباب الأهلي دبي الإماراتي (1-1)، يلعب الأخير مع فولاد والغرافة مع أهال.



وأعرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني مدرب الغرافة القطري عن ثقته في الظهور بصورة أفضل في المباريات التالية بعدما تعادله مع فولاد خوزستان.



وفي المباراة الثانية، يلعب شباب الأهلي مع فولاد، بعد تحسر مدربه مهدي علي على اهدار الكثير من الفرص في مواجهة أهال.



الدحيل للتعويض



وفي المجموعة الرابعة، ستكون مهمة الدحيل القطري صعبة لتعويض خسارته الافتتاحية أمام التعاون السعودي 1-2، عندما يلاقي سباهان الإيراني الفائز على باختاكور الأوزبكستاني 3-1.



في المقابل، يبحث التعاون عن فوز ثان عندما يلاقي باختاكور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وقد قلل مدربه الهولندي جون فان دن بروم من اهمية الحديث المبكر عن التأهل «لا أريد التحدث عن فرص التأهل للدور القادم الآن لأننا ما زلنا في البداية، على الرغم من أن الانتصار في الجولة الأولى هام وجاء أمام فريق قوي ومرشح للمنافسة بقوة للتأهل عن هذه المجموعة».



السد مع الفيصلي



وفي المجموعة الخامسة، التي خيم فيها التعادل 1-1 على مباراتي السد القطري وناساف الأوزبكستاني، والوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي، يلعب الأخير مع السد والوحدات مع ناساف.



وأعرب الإسباني خافي غراسيا مدرب السد، بطل 1989 و2011، عن فخره بأداء فريقه الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين وخرج بنتيجة التعادل مع ناساف على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام «يمكن القول أنني فخور بجهود اللاعبين، حيث أننا نافسنا بصورة جيدة رغم حالتي الطرد، وقد أظهرنا حالة ذهنية جيدة، توجب علينا أن ندافع وقد نجحنا بذلك، الحصول على نقطة واحدة غير كاف، ولكنني فخور باللاعبين».



ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.