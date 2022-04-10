بلغت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا نصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية لكرة المضرب (500) للعام الثاني تواليا، عقب فوزها الجمعة على الأوكرانية أنهلينا كالينينا 6-3 و6-2.



جابر المصنفة رابعة في الدورة والتي ستلاقي الأميركية أماندا أنيسيموفا الخامسة عشرة الفائزة على مواطنتها كوكو فانديفيغه 6-1 و6-2، قالت بعد فوزها على المصنفة 42 عالميا بنحو ساعة «حاولت أن ألعب بشراسة واستبق الكرات كي أخوض المباراة التي أريد من خلال التنويع بالكرات. سعيدة بأدائي وآمل الاستمرار على هذا النحو».



وتابعت اللاعبة البالغة 27 عاما: «أعتقد أنها أرسلت جيدا، لكن صداتي كانت جيدة أيضا اليوم. أعتقد أنها لاعبة مميزة وقد خاضت مشوارا جيدا في ميامي. تستحق تصنيفا أفضل».



وستكون المواجهة الأولى بين جابر وأنيسيموفا التي أقصت المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا في الدور السابق.



وودعت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية بخسارتها للمرة الأولى في أربع مباريات أمام السويسرية بليندا بنتشيتش العاشرة 2-6 و7-6 (7-2) و6-4، لتلاقي الأخيرة الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6-0 و6-2.



وفي الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين على التوالي، الأولى كانت من دورات الـ500 وانتهى فيها مشوار جابر عند نصف النهائي على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، والثانية من دورات الـ250 ووصلت فيها التونسية الى النهائي بعدما ثأرت من كوفينيتش في دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الاسترالية أسترا شارما بعدما كانت متقدمة بمجموعة.



ومازالت التونسية تبحث عن لقبها الأول بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.