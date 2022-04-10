القاهرة - سامي عبدالفتاح



أجرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديلات جديدة في جدول مباريات الدوري، بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي عن مواعيد ربع نهائي بطولتي أبطال الدوري التي يشارك فيها الأهلي والكونفيدرالية التي يشارك فيها المصري البورسعيدي وبيراميدز، فقررت رابطة الأندية تأجيل 6 مباريات، بواقع مباراتين لكل من الأهلي وبيراميدز والمصري.



ويلعب الأهلي مع الرجاء، يومي 16 و22 الجاري ذهابا وإيابا، فيما يلعب المصري مع نهضة بركان المغربي، وبيراميدز مع مازيمبي الكونغولي يومي 17 و24 الجاري ذهابا وايابا.



إلى ذلك، توج فريق سبورتنج السكندري بلقب كأس مصر لكرة اليد وذلك للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك بنتيجة (33-30)، وبذلك فشل الزمالك في استعادة الكأس الغائبة عنه منذ 6 أعوام وأيضا في عدم الجمع بين الثنائية المحلية.